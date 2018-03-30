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Aydın'da terör propagandasına gözaltı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yaptığı iddia edilen S

30 Mart 2018 13:25

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/YPG\'nin propagandasını yaptığı iddia edilen S.D. (18), jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi\'nde yaşayan S.D.\'nin sosyal medya hesabından terör örgütüi PKK/YPG\'nin propagandasını yaptığını öğrendi. Nazilli Cumhuriyet Savcılığı\'nın talimatıyla harekete geçen jandarma, S.D.\'yi yakalanarak gözaltına alındı. S.D.\'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

 

 

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