Aydın'da terör örgütü operasyonu

T24 - Aydın Emniyet Müdürlüğünce, bir ihbar üzerine düzenlenen operasyonda, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Terörist elebaşının cezaevi koşullarını ve DTP'nin kapatılma davasını protesto hazırlığı yapan bir grubun olduğu yönünde ihbar alan Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, düzenledikleri operasyonla 6 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılarla birlikte örgütsel dokümanlar ve molotofkokteyllerin ele geçirildiği belirtilirken, gözaltına alınanların, kamu kurum ve kuruluşlarına saldırı hazırlığı içinde oldukları iddia edildi.

Zanlıların yarın adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

