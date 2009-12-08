Aydın'da terör örgütü operasyonu

T24 - Aydın Emniyet Müdürlüğünce, bir ihbar üzerine düzenlenen operasyonda, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Terörist elebaşının cezaevi koşullarını ve DTP'nin kapatılma davasını protesto hazırlığı yapan bir grubun olduğu yönünde ihbar alan Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, düzenledikleri operasyonla 6 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlılarla birlikte örgütsel dokümanlar ve molotofkokteyllerin ele geçirildiği belirtilirken, gözaltına alınanların, kamu kurum ve kuruluşlarına saldırı hazırlığı içinde oldukları iddia edildi.
Zanlıların yarın adliyeye sevk edileceği kaydedildi.