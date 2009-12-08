T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aydın'da terör örgütü operasyonu

08 Aralık 2009 20:37

T24 - Aydın Emniyet Müdürlüğünce, bir ihbar üzerine düzenlenen operasyonda, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Terörist elebaşının cezaevi koşullarını ve DTP'nin kapatılma davasını protesto hazırlığı yapan bir grubun olduğu yönünde ihbar alan Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, düzenledikleri operasyonla 6 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılarla birlikte örgütsel dokümanlar ve molotofkokteyllerin ele geçirildiği belirtilirken, gözaltına alınanların, kamu kurum ve kuruluşlarına saldırı hazırlığı içinde oldukları iddia edildi.

Zanlıların yarın adliyeye sevk edileceği kaydedildi.
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24