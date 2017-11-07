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Aydın'da telefon dolandırıcılığına 26 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'da telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırdıkları iddia edilen 26 kişi gözaltına alındı

07 Kasım 2017 21:24

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'da telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırdıkları iddia edilen 26 kişi gözaltına alındı.
Efeler İlçesi\'nde telefon dolandırıcısı 16 yaşındaki M.R.D., geçen 25 Ekim\'de Hıdır Şen\'i telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıttı. Terör örgütüyle bağlantısının tespit edildiği yalanıyla korkuttuğu ve para karşılığı yardımcı olacağını söylediği Şen\'i, 34 bin TL dolandırdı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kimliği belirlenen M.R.D.\'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Dün M.R.D., ilçede oturan 67 yaşındaki Yusuf Boşkurt\'u da aynı yöntemle dolandırmak istedi. Boşkurt\'tan 54 bin TL para isteyen M.R.D., parayı istediği yere getirmesini söyledi. Boşkurt\'in ihbarıyla harekete geçen polis, buluşma noktasına gelen M.R.D.\'yi, parayı alırken suçüstü yakaladı. M.R.D. ile birlikte hareket ettiği öne sürülen 25 kişi daha yakalandı. Toplam 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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