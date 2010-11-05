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AYDIN'DA TEFECİ ÇETESİNE 11 TUTUKLAMA AYDIN (A.A)

05 Kasım 2010 11:32

-AYDIN'DA TEFECİ ÇETESİNE 11 TUTUKLAMA AYDIN (A.A) - 05.11.2010 - Aydın'ın Çine ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, tefecilik, çek senet tahsilatı, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 12 kişiden 11'i tutuklandı. Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 6 ay süren istihbarat çalışması ve teknik takibin ardından Çine ilçesinde, organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 12 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında gece geç saatlerde adliyeye sevk edildi.  Zanlılardan H.B, Ş.Y, N.E, M.E.D, U.K, E.A, B.Y, B.B, E.T, A.B. ve A.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, M.U. serbest bırakıldı.  Polis, önceki gün tefecilik, çek senet tahsilatı, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen zanlıların ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon yapmıştı.

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