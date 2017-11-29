Aydın'da tarihi eser operasyonu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Çine ve Karpuzlu ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen İ.Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin otomobilinde tarihi eser olduğu değerlendirilen çeşitli eşyalar ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma ile Çine ve Karpuzlu ilçe jandarma ekipleri, Karpuzlu\'nun Abak Mahallesi\'nde oturan İ.Ö.\'de tarihi eser bulunduğunu ve satmak istediğini öğrendi. Jandarma ekipleri İ.Ö.\'yü dün yaptıkları operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. İ.Ö.\'ye ait otomobilde arama yapan ekipler, Roma döneminden kaldığı değerlendirilen 1 gümüş sikke, 1 tablo, 1 kama ve yine farklı ebat ve özelikte 1 tablo ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler, Aydın Müze Müdürlüğü\'nden uzman raporu alınmak üzere muhafaza altına alındı. İ.Ö.\'nün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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