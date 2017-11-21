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Aydın'da sağanak yağış etkili oldu

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'IN Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde aniden yağan şiddetli yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı

21 Kasım 2017 01:33

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'IN Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde aniden yağan şiddetli yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. 
Nazilli\'de aniden bastıran sağanak yağmur, Nazilli Devlet Hastanesi ve Nazilli Otogarı ile İstiklal, Dumlupınar, Yıldıztepe ve Çapahasan mahallelerinde etkili oldu. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri yaşamı olumsuz etkiledi. 75. Yıl Bulvarı, Alpaslan Türkeş Bulvarı ve İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi, sel yüzünden trafiğe kapatıldı. Üzerinden demiryolunun da geçtiği İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi\'nde yaklaşık 2 metre derinliğinde su birkintisi oluştu. 
Bölgede bulunan esnaf ve vatandaşlar işyerlerine su girmemesi için uzun süre uğraş verdi. 
Nazilli Belediyesi\'ne bağlı ekipler, sel yüzünden kapanan yolların araç trafiğine açılabilmesi için çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler de yağışın etkili olduğu bölgelerde trafik kazaları olmaması için önlem aldı.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Aydın\'ın doğu kesimlerinde bugün akşam saatlerine kadar beklenen kuvvetli yağışa karşı vatandaşları uyardı.

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