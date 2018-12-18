Aydın'da sağanak

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da gün boyu yağan sağanak, cadde ve sokakların suyla dolmasına neden oldu.

Gün boyu yağan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Aydın- Denizli yolu üzerinde bulunan Aydın Sanatkarlar Toplu İşyeri İthisas Siteleri Yapı Kooperatifi Sanayi Sitesi\'nde sokak ve caddeler suyla doldu. Zaman zaman etkisini arttıran sağanak, dereleri taşırdı. Yağmur sularının taşıdığı atıklar rögarları tıkadı. Sürücüler suyla dolu yollardan geçmekte zorlandı. Sanayi Sitesi\'nde işyeri bulunan esnaf, mal indirip, bindirmekte güçlük çekti.



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