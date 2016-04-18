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Aydın’da polis teşkilatı kuruluş törenine sadece 6 kişi katıldı

Türk Polis Teşkilatı bu sene 171. yıl dönümünü kutladı

18 Nisan 2016 20:12

Türk Polis Teşkilatı’nın 171. kuruluş yıldönümü Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde resmi törenle kutlandı. Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende sadece 6 kişi bulundu.

Hürriyet’in haberine göre, Hükümet Konağı bahçesinde hazırlanan resmi törene sadece 6 kişinin bulunması tepkiyle karşılandı. Tören, Hükümet Konağı Bahçesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı.

İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekildikten sonra Bozdoğan İlçe Emniyet Amiri Vekili Eşref Acar makamında kutlamaları kabul etti.

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