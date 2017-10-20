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Aydın'da PKK operasyonu: 11 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda HDP Nazilli İlçe Eş Başkanı S

20 Ekim 2017 18:38

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da, terör örgütü PKK\'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda HDP Nazilli İlçe Eş Başkanı S.Ç.\'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah kentte terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda HDP Nazilli İlçe eş Başkanı S.Ç.\'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu süren şüphelilerin terör örgütüne üye olmak ve destek vermek suçlaması gözaltına alındığı belirtildi.

 

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