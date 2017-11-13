Aydın'da otomobil beton direğe çarptı: 2 yaralı

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da, beton direğe çarpan otomobildeki 2 kişi araçta sıkışarak yaralandı. İtfaiyenin kurtardığı, sağlık ekiplerinin ise ambulansla hastaneye kaldırdığı yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Efeler İlçesi Ata Mahallesi\'ndeki İl Jandarma Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Mehmet Savaş yönetimindeki 09 HT 853 plakalı otomobil, karşıdan gelen bir başka otomobile çarpmamak için yol kenarına yanaşmak istedi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Savaş, otomobiliyle yol kenarında bulunan beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön tarafında büyük hasar oluştu. Sürücü Savaş ile yan koltukta oturan Berkay Anmaz, araçta sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekipleri yaralıları, sıkıştığı yerden kurtardı. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI