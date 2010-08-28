-AYDIN'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI AYDIN (A.A) - 28.08.2010 - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde orman yangını çıktı. Nazilli Orman İşletme Müdürü Necat Demirsu, yaptığı açıklamada, Bozdoğan ilçesi Körteke köyü Yaylalı mahallesi bölgesinde, kızılçam ormanlık alanında henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktığını bildirdi. Yangına 10 orman yangın söndürme ekibi, 16 arazöz ile çevre ilçe ve belde belediyelerin itfaiye ekiplerinin karadan, 2 helikopterin de havadan müdahale ettiğini belirten Demirsu, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.