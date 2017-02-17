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Aydın'da motosiklet yarış atına çarptı, 1 ölü, 2 yaralı

Nazilli'de meydana gelen kazada yarış atı da öldü

Fotoğraf: Arşiv

17 Şubat 2017 01:22

Aydın’ın Nazilli ilçesinde İsabeyli Mahallesi’nden Yeşildere Mahallesi’ne gitmekte olan Mustafa Aycan idaresindeki motosiklet, aynı yöne gitmekte olan Yılmaz Akyol’un biniciliğini yaptığı yarış atına arkadan çarptı. Kazada Mustafa Aysan hayatını kaybederken, Nurgül Aycan ile atın sahibi Yılmaz Akyol yaralandı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, motosikletin aynı yönde ilerleyen ata arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

 

Karanlıkta fark edemedi

 

Edinilen bilgiye göre, İsabeyli Mahallesi’nden Yeşildere Mahallesi’ne gitmekte olan Mustafa Aycan (18) idaresindeki 09 R 1272 plakalı motosiklet, aynı yöne gitmekte olan ve karanlıkta fark edemediği Yılmaz Akyol’un biniciliğini yaptığı yarış atına arkadan çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Aysan olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan ablası Nurgül Aycan (24) ile atın sahibi Yılmaz Akyol yaralandı.

 

Hayati tehlikesi var

 

Atın öldüğü kazada, çarpışmanın şiddet nedeniyle motosiklet hurdaya döndü. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Nurgül Aycan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrendi. Başında kask ve dizlikleri olmasına rağmen hayatını kaybeden Mustafa Aycan’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Acı haberi alır almaz Yeşildere Mahallesi’nden olay yerine gelen abla kardeşin anneleri gözyaşlarına boğuldu.

 

Polis olmak istiyordu

 

Kemal isminde bir ikiz kardeşi daha bulunan Mustafa Aycan’ın geçen ay özel harekat polisi olmak için sınava girdiği ancak başarılı olamadığı, ablasının ise geçtiğimiz yıl Ege Üniversitesi’nden mezun olduğu öğrenildi.

 

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