Aydın'da makilik yangını

Bahattin ALBAYRAK / DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN\'IN Didim İlçesi\'ndeki makilik alanda, çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 5 dekarlık alan kül oldu.

Yangın, gündüz saatlerinde Altınkum Mevkii\'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenden çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede yayıldı. Yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın bölgesine gelen 6 itfaiye aracı ve yangın söndürme ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında 5 hektarlık alan kül olurken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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