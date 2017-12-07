Aydın'da 'Kudüs' protestosu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'da, Memur- Sen Şubesi üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdığını açıklaması üzerine Atatürk Kent Meydanı\'nda toplanarak, protesto gösterisi yaptı.

Memur-Sen Aydın Şubesi üyelerinin Atatürk Kent Meydanı\'nda düzenlediği eyleme AK Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk de destek verdi. Topluluk adına Memur-Sen Başkan Yardımcısı Kaan Çetinbaş, konuşma yaptı. ABD\'nin kararının Kudüs\'ü savaş gerekçesine dönüştürmek amacı taşıdığını savunan Çetinbaş, şunları söyledi:

\"Kudüs\'ü işgal eden İsrail\'e, İsrail\'e destek veren ABD ve bütün bunlara sessiz kalanlar ile birlikte insanlığa dönük bu ihtarın nedeni de hedefi de bellidir. \'ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma\' ve \'Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs\'e taşınmasına\' yönelik söylemi fiiliyata geçirmeyi amaçlayan ABD ve Başkanı Trump, ihtarımızın öncelikli muhataplarıdır. ABD\'nin bu hamlesi, insanlık için manevi ve tarihi kıymete sahip. Bu yönüyle de dünyanın \'barış adası\' olmuş Kudüs\'ü savaş gerekçesine dönüştürmek amacı taşımaktadır. Oysa Kudüs, bütün inançlar için ortak tarih, ortak coğrafya, ortak kültür ve hepsinden öte ortak kader ve birlikte yaşamak demektir. Kudüs\'ün bu vasıflarının yok edilmesine izin vermeyiz. Kudüs\'ün insanlığın ortak mirası olması gerçeğine ihanet ettirmeyiz. ABD-İsrail ortak yapımı bu kirli strateji, şiddet ve krizlerle kavrulan bütün insanlık için eğer engellenmezse daha da büyük sorunların kapısını aralayacaktır. Tam da bu yüzden dünyanın bütün iyi insanları barışı geliştirme ve \'barış adası\' Kudüs\'ü koruma noktasında çağrımızın muhatabıdır. Buradan diyoruz ki korsan İsrail, Kudüs\'ü başkent yapmak gibi bir hataya düşmemeli. ABD, İsrail\'in başkentinin Washington olduğunu idrak etmeli. Kudüs, bizim nazarımızda bir mihenktir. Her bir karışı ilahi vahiy insanlığa bildiren peygamberlerin izlerini taşıması hasebiyle Kudüs, insan olma şuuru, selamete erme bilinci ve sulhun mihengidir\" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından \'Kudüs, yalnız değildir\', \'Kudüs\'e, selam direnişe devam\', \'Katil ABD, Ortadoğu\'dan çekil\' sloganları atan grup, olaysız dağıldı.

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