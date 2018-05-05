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Aydın'da kötü kokunun kaynağı bulunamadı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde 3 gün önce çevreye yayılan kötü kokunun kaynağını araştıran Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, kentteki jeotermallerde 2 günlük inceleme yaptı

05 Mayıs 2018 19:34

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde 3 gün önce çevreye yayılan kötü kokunun kaynağını araştıran Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, kentteki jeotermallerde 2 günlük inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde, kokunun jeotermallerden kaynaklanıp kaynaklanmadığına dair  somut veri elde edilemediğine değinilerek, nedenin henüz belirlenemediği bildirildi.
Aydın\'da geçen çarşamba günü saat 23.00\'ten sonra çevreye yayılmaya başlayan çürük yumurta kokusuna benzer kötü koku, Zafer Mahallesi\'nden Mimar Sinan Mahallesi\'ne kadar tüm yerleşim birimlerini sardı. Kokunun, Efeler ilçe merkezi yakınlarındaki jeotermal kuyularından kontrolsüzce salıverilen gazdan kaynaklandığı öne sürüldü. Konuyla ilgili yapılan inceleme ve denetlemeler hakkında bilgi veren Aydın Valiliği, şu açıklamayı yaptı:
\"Yapılan denetimlerde, 2 Mayıs günü meydana gelen kötü kokunun jeotermal faaliyet kaynaklı olup olmadığına dair herhangi bir somut veriye ulaşılamamış, kötü kokunun kaynağının ne olduğuna ilişkin herhangi bir emareye rastlanılmamış, tespit yapılamamıştır.\"

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