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Aydın'da korkutan yangın

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli İlçesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan vatandaşları, itfaiye kurtardı

01 Mayıs 2018 10:53

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'ndeki 7 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan vatandaşları, itfaiye kurtardı. Yangında dairede maddi zarar meydana geldi.
Yıldıztepe Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın bodrum katında dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Kağıt ve tahta parçalarının tutuşması sonucu çıkan yangın sırasında tüm binayı duman kapladı. Yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri, dışarı çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan da evlerinin balkonlarında kurtarılmayı bekleyen vatandaşları, itfaiye aracının merdiveniyle indirdi. 
Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın, kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

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