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Aydın'da KCK operasyonu: 20 kişi tutuklandı

PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik yapılan operasyon kapsamında 20 kişi tutuklandı.

28 Mayıs 2010 03:00

T24 - Aydın'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Didim, Söke, İncirliova ve Germencik ilçelerinde eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 21 şüpheliden 20'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Yaklaşık 7 saat süren sorgulamanın ardından gözaltına alınan 21 kişiden 20'si tutuklandı, 1 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklanan 20 kişi Aydın E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Mayısta daha önceden belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş ve 21 kişiyi gözaltına almıştı.


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