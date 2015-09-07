Aydın'da trafik kazası: 4 kişi hayatını kaybetti, 14 yaralı

Aydın'da pikniğe giden üç aileyi taşıyan minibüs frenin boşalması sonucu uçuruma yaklaşık 100 metre yuvarlanan minibüste bulunan 18 kişiden 4'ü kaldırıldıkları hastanelerde can verirken, 14 kişi de yaralandı.



Kaza, Karaköy Mahallesi yakınlarında saat 18.40 sıralarında meydana geldi. Aydın'dan sabah saatlerinde üç aile birleşerek Mahsun Dağ'ın kullandığı 09 KT 869 plakalı minibüse binerek Paşa Yaylası bölgesine pikniğe gitti. Aydın'ın en yüksek noktalarından biri olan Paşa Yaylası'ndan akşam saatlerinde Aydın'da ki evlerine dönmek için yola çıkan 18 kişilik grubun içinde olduğu minibüs, Karaköy Mahallesini geçtikten sonra Gedikli Mevkii'ne geldiğinde freni boşaldı. Keskin virajda freni tutmayan minibüs, virajı alamayarak yoldan çıktı. Zeytin ağaçlarının arasından yuvarlanmaya başlayan minibüs, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlanarak bir zeytin ağacına takılı kaldı. Minibüsün yuvarlanmaya başlamasıyla birlikte içinde bulunanlar dışarıya fırladı.



Yaralılar hastanelere kaldırıldı



Kazadan hafif yaralı olarak kurtulanlardan birinin jandarmaya haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve İtfaiye ekibi sevk edildi. Adeta can pazarının yaşandığı kazada, minibüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı.



Biri bebek 4 kişi hastanede hayatını kaybetti

Kazanın duyulmasıyla pikniğe giden ailelerin yakınları yaralıların kaldırıldığı hastanelere akın etti. Polis ekipleri, hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinden ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Maşallah Çiçek, Nezhep Çiçek, Yazgül Çiçek, Mehmet Çiçek, Mahsun Dağ, Monzire Turgut, Pelda Saçık Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde, Berkan Kanat, Özgür Kanat, Beşire Dağ, Mefaret Kanat ve Ömer Çiçek Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, Emine Turgut, Gıyasettin Kanat, Eymen Çiçek, Vedat Çiçek, Melike Kanat ve Günnaz Çiçek Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan Pelda Saçık (18) Atatürk Devlet Hastanesi'nde, Ömer Çiçek (3) ve Mefaret Kanat (40) ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, Günnaz Çiçek (19) de Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

