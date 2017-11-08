Aydın'da kayıp yaşlı adamın cesedi bulundu

Bahattin ALBAYRAK/YENİPAZAR (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Yenipazar İlçesi\'nde 8 gün önce kaybolan 81 yaşındaki Hilmi Özmen\'in Büyük Menderes Nehri yakınlarında cesedi bulundu.

Yenipazar İlçesi\'nde geçen 30 Ekim\'de düzenlenen pide festivaline gitmek için evinden çıkan Hilmi Özmen, geri dönmedi. Kendi imkanlarıyla babasını arayan Ali Özmen, bir sonuç alamayınca jandarmadan yardım istedi. Bunun üzerinde jandarma ve AKUT ekipleri, arama çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken, Yenipazar Sulama Birliği ekipleri Büyük Menderes Nehri yakınlarında bir erkek cesedi buldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin yaptıkları kontrolde cesedin Özmen’e ait olduğunu belirledi. Hilmi Özmen\'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI