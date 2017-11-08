T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aydın'da kayıp yaşlı adamın cesedi bulundu

Bahattin ALBAYRAK/YENİPAZAR (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Yenipazar İlçesi'nde 8 gün önce kaybolan 81 yaşındaki Hilmi Özmen'in Büyük Menderes Nehri yakınlarında cesedi bulundu

08 Kasım 2017 01:56

Bahattin ALBAYRAK/YENİPAZAR (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Yenipazar İlçesi\'nde 8 gün önce kaybolan 81 yaşındaki Hilmi Özmen\'in Büyük Menderes Nehri yakınlarında cesedi bulundu.
Yenipazar İlçesi\'nde geçen 30 Ekim\'de düzenlenen pide festivaline gitmek için evinden çıkan Hilmi Özmen, geri dönmedi. Kendi imkanlarıyla babasını arayan Ali Özmen, bir sonuç alamayınca jandarmadan yardım istedi. Bunun üzerinde jandarma ve AKUT ekipleri, arama çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken, Yenipazar Sulama Birliği ekipleri Büyük Menderes Nehri yakınlarında bir erkek cesedi buldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin yaptıkları kontrolde cesedin Özmen’e ait olduğunu belirledi. Hilmi Özmen\'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKYENİPAZAR Aydın DHA  AYDIN YenipazarHilmiMenderes NehriYenipazarEkimBununAKUTYenipazar Sulama BirliğiBüyük Menderes NehriAdli Tıp KurumuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24