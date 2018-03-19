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Ekonomi

Aydın'da JES için verilen ÇED kararı bozuldu

Aydın'da mahkeme Jeotermal Enerji Santrali için verilen ÇED kararını tarım arazisinin üzerine kurulu olduğu ve çevrenin ekolojik dengesine olumsuz etkisi olacağı için bozdu

19 Mart 2018 20:19

Aydın merkeze bağlı Ilıcıbaşı bölgesinde, Ken Kipaş Elektrik Üretim AŞ tarafından kurulan ‘Ken-2 Jeotermal Enerji Santrali (JES) için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 5 Ekim 2015 tarihinde verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu mahkeme tarafından iptal edildi. 

JES’in etrafında yaşayan 32 aile tarafından açılan ve Aydın 1. İdare Mahkemesinde görülen davada  mahkeme  heyeti, bilirkişi heyetinin yazdığı rapor doğrultusunda verilen ÇED kararının hukuka uygun olmadığına karar verdi.  Mahkeme kararında, JES’in kurulu bulunduğu alanla ilgili yoğun olarak  tarımsal faaliyet sürdüğü ve niteliğinin yüksek ‘mutlak tarım arazisi’ bilgisi verildi.

Kararda “üzerinde zeytin bulunan arazilerin “dikili tarım arazileri” sınıfında bulunduğu, bölgede mevcut başka tesisler ile birlikte tarımsal etkileri yüksek olan bir kümülatif etki oluşturulduğu, 3573 sayılı Zeytincilik Yasası’na göre dava konusu tesisin üzerinde bulunduğu sahanın projenin gerçekleştirilmesi için uygun olarak değerlendirilemeyeceği, oluşacak ısıl enerjinin çevrenin ekolojik dengesine olumsuz etkisi olacağı, jeotermal suda ergimiş kayalardan ötürü içerisindeki kimyasalların toksik etkisi sebebi ile insan sağlığına olumsuz etkileri bulunduğu” denildi.

ÇED’in jeolojik ve hidrojeolojik yönden  önemli eksiklikler olduğunun ifade edildiği karar şöyle sürdürüldü “ÇED raporunun jeofizik açısından da eksik olduğu yönündeki tespitler dikkate alındığında, dava konusu ÇED rtaporunun bilimsel ve teknik açıdan yeterli olmadığı anlaşıldığından, dava konusu çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”  Kararın, şirkete ulaşmasının ardından çalışmanın durdurulması gerekiyor. "

"Biz mücadelemize sahip çıkacağız"

Kararı Evrensel'e değerlendiren bölge halkından davacı Efgan Çetin, projenin şehre ve yerleşim yerlerine en yakın JES olduğunun bilgisine vererek “Karar, bizim düşüncelerimize tercüman olmuş. Şirketin ÇED sürecindeki bütün eksiklikleri ve bizlerin yaşadıkları bütün sorunlar hem raporda hem de mahkeme kararında dile getirilmiş. Şirket JES’ten vazgeçmeyeceği gibi biz de mücadelemizi sürdürmekten vazgeçmeyeceğiz. Karar, bizim mücadelemize destek sağlıyor. Haksızlıkları ortaya koyuyor. Biz mücadelemize sahip çıkacağız. Kararın diğer projeler için de emsal teşkil etmesini istiyoruz” dedi.

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Jeotermal Enerji SantraliAydınÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

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