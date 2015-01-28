Aydın'da jandarmaya pusu; 1 şehit

Aydın’da iki yıl önce, boşanma kararı alıp babasının evine giden karısı ile kayınbiraderini av tüfeğiyle vurarak yaralayan, kayınpederini de öldürüp kayıplara karışan Hüseyin T., bugün yerini belirleyen jandarma ekipleriyle silahlı çatışmaya girdi. Biri astsubay diğeri uzman çavuş iki askeri silahla vuran Hüseyin T., bir kez daha kaçtı. Yaralı askerlerden Uzman Çavuş İrfan Yüksel hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, bölgede yapılan aramalarda 2.5 saat sonra bulunan Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cem Ulucan’ın DHA’da yer alan haberine göre, 2013 yılının Eylül ayında meydana gelen olayda; kendisinden boşanmak isteyen eşi Ümmühan Türkmen’in, oğlu 17 yaşındaki M.T.’yi de yanına alarak babasının evine gitmesine öfkelenen 39 yaşındaki Hüseyin T. çılgına döndü. Uzaktan akrabası da olan kayınpederinin Yukarı Kayacık Köyü’ndeki evine giden, ancak kimseyi bulamayan Hüseyin T., Aydın kent merkezine gittiklerini öğrendi. Bunun üzerine köy yolu üzerindeki Kanlıdere Mevkii’nde pusu kurdu. Aydın’dan 09 HZ 133 plakalı ciple köye dönen yakınlarının yolunu kesen Hüseyin T., önce aracın lastiklerine ateş açtı. Ardından kaza yapan cipten inen kayınbiraderi Durmuş Türkmen (49), kayınpederi İbrahim Türkmen (72) ve karısı Ümmühan Türkmen’e (39) ateş açtıktah sonra olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Ümmühan Türkmen’in sol, Durmuş Türkmen’in ise her iki bacağı diz altından kesildi. Kayınpeder İbrahim Türkmen ise doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İki yıl sonra izi bulundu

Olayın ardından kayıplara karışan cinayet şüphelisi Hüseyin T.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı, ancak iki yıldır kaçmayı başardı. Bugün, cinayet şüphelisi Hüseyin T.’nin daha önce köy olan merkeze bağlı Eğrikavak Mahallesi kırsalında olduğu bilgisine ulaşan jandarma harekete geçti. Sisli, karlı ve ormanlık bölgede pusu kurduğu belirtilen Hüseyin T., saat 17.00 sıralarında jandarmaya silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan ile Uzman Çavuş İrfan Yüksel yaralandı. Yaralıların durumu telsizle bildirmesi üzerine bölgeye helikopterler ve destek ekipler gönderildi. Önce Uzman Çavuş İrfan Yüksel’e ulaşan ekipler, yaralı askeri helikopterle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yüksel’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Diğer yaralı asker Ünalan’a ise uzun süre ulaşılamadı, arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Olaydan yaklaşık 2.5 saat sonra bulunan Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan’ın şehit olduğu anlaşıldı.

Aydın Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Adnan Taşdan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Emre Fırat, Aydın Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Kırkaya hastaneye gelip yaralı askerin durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası, Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan’a henüz ulaşılamamışken açıklama yapan Vali Ayyıldız, "İki yıldır zanlının peşindeydik. Zanlının Eğrikavak Mahallesi’nin kırsalında olduğuna dair bilgi almışlar. Ekipler oraya hareket etmiş. Hüseyin T. pusu kurmuş. İrfan Yüksel Uzman Çavuş sol omuzundan vurulmuş. İkinci yaralımız Astsubay Emrah Ünalan’a hala ulaşılmış değil. Yerde 30 santimetre kar var. Bölge sisli ve ormanlık alan. Helikopterlerimiz bölgede. Karadan ve havadan kurtarma çalışması başlattık. Zanlı hala elimizde değil. Bölgede zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı" dedi. Güvenlik güçleri Hüseyin T.’nin yakalanması için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.