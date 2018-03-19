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Aydın'da iş yeri ve evlerden hırsızlığa 1 tutuklama

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, iş yeri ile 2 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan B

19 Mart 2018 20:33

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, iş yeri ile 2 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan B.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki 2 ev ile 1 iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık şüphelisi B.M., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. B.M.\'nin emniyetteki sorgusu ile parmak izi incelemesinde, hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, bir süre önce Söke\'deki cezaevinden kaçtığı ve kaçtıktan sonra da 19 hırsızlık suçunun şüphelisi olarak arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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