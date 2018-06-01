T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aydın'da Hint keneviri operasyonu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler İlçesinde, sulama kanalı kenarında Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen E

01 Haziran 2018 13:51

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler İlçesinde, sulama kanalı kenarında Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen E.H., jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.
Kocagür Mahallesi\'nde sulama kanalı kenarında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşan jandarma, dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Bölgeye giden ekipler E.H.\'nin kanal kenarında 3 ayrı yere Hint keneviri ektiğini belirledi. Boyları 30 santim ile 1 metre arasında değişen toplam 127 kök Hint keneviri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerinin de yardımıyla sökülerek imha edildi. Uyuşturucu madde imal etmek amacıyla kenevirleri ektiği belirtilen E.H. gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHA AYDIN EfelerHintKocagür MahallesiBoylarıGıda TarımHayvancılıkMüdürlüğüUyuşturucuFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24