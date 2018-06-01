Aydın'da Hint keneviri operasyonu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler İlçesinde, sulama kanalı kenarında Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen E.H., jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.

Kocagür Mahallesi\'nde sulama kanalı kenarında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşan jandarma, dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Bölgeye giden ekipler E.H.\'nin kanal kenarında 3 ayrı yere Hint keneviri ektiğini belirledi. Boyları 30 santim ile 1 metre arasında değişen toplam 127 kök Hint keneviri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerinin de yardımıyla sökülerek imha edildi. Uyuşturucu madde imal etmek amacıyla kenevirleri ektiği belirtilen E.H. gözaltına alındı.



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