Aydın'da havai fişek ile maytap kullanımı yasaklandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN Valiliği, il merkezi ve tüm ilçelerinde havai fişek ile maytap kullanılmasını yasakladı.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada; düğün, sosyal etkinlik ve eğlencelerde havai fişek ve maytap gibi maddelerin kullanılması ve satılmasının yasakladığı bildirildi. Bu tür maddelerin gelişi güzel kullanılmasının halk arasında korku, panik ve tedirginliğe neden olduğu yolunda gelen şikayetlerin göz önüne alındığı vurgulanan açıklamada ayrıca, satışı yasaklanan bu maddelerle ilgili, yasağa uymayanlara Kabahatler Kanunu\'na göre 5 bin liraya kadar para cezası uygulanacağı ve adli işlem yapılacağı bildirildi.