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Aydın'da göçmen kaçakçılığına 11 tutuklama

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik 3 gün önce yapılan ikinci operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı

12 Ocak 2018 14:14

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik 3 gün önce yapılan ikinci operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8\'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. İlk operasyondaki 3 tutuklamayla birlikte tutuklu sayısı 11\'e ulaştı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Timi, bir süre önce Didim\'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığında kullanılması planlandığı belirlenen 2 bot motoru, 1 lastik bot ve 1 fiberglas tekneye el kondu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3\'ü tutuklanırken, diğer 2\'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Jandarma, aynı soruşturma kapsamında geçen salı sabahı, 11 ayrı noktada eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda A.Ç., M.A., Y.Ç., B.Ö., H.A., A.A., B.A., İ.D., H.İ. ve T.P. evlerinde, Afganistan uyruklu K.M.İ. ise Aydın Geri Gönderme Merkezi\'nde gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 15 cep telefonu, 2 zodyak bot ve bunlara ait 2 bot motoru ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.İ., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen M.A., A.Ç., A.A., H.A., B.A., Y.Ç., B.Ö. ve K.M.İ.\'nin aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında daha önce 3 şüpheli ise daha önce tutuklanmıştı. Böylece tutuklananların sayısı 11\'e ulaştı.

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