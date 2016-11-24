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Aydın'da genelev yangını; 1 ölü, 3 yaralı

Sabaha karşı çıkan yangınla ilgili, polis soruşturma başlattı

24 Kasım 2016 22:43

Aydın'daki bir genelevde sabaha karşı çıkan yangında dumandan zehirlenen bir kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. İşletme sahibinin eşinin öldüğü yangın hakkında, polis soruştuma başlattı.

Doğan Haber Ajası'nda (DHA) yer alan habere göre yangın bugün 04.40'ta, Aydın'daki ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir genelevde çıktı.

Genelevin sahibi Seyfettin Vardar, eşi 64 yaşındaki Hanım Dudu Vardar, 66 yaşındaki Semra Ç. ile genelevde hizmetli olarak yeni işe başladığı öğrenilen görevli Murat Kaplan, gece yarısından sonra, üst kattaki odada uyudu.

Bir süre sonra evden yükselen dumanı görenler, yangını itfaiye ve polise bildirdi. Bu arada genelevdeki diğer kişiler, yanan odada bulunanları uyandırıp dışarı çıkardı. İhbar üzerine geneleve gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Yoğun dumana maruz kalanlar olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan sağlık durumu ağır olan Hanım Dudu Vardar, kurtarılamayarak öldü.

Yapılan ilk incelemede yangının mutfaktan başladığı belirlendi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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