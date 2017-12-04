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Aydın'da fuhuş operasyonu: 18 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonlarında, 11'i kadın toplam 18 şüpheli, gözaltına alındı

04 Aralık 2017 18:35

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonlarında, 11\'i kadın toplam 18 şüpheli, gözaltına alındı.
Efeler ilçesinde, fuhuş yaptıkları iddia edilen şüpheliler, bir süre polis tarafından teknik ve fiziki takibe alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin fuhuş yaptıkları yönünde kuvvetli şüphenin oluşması üzerine sabah saatlerinde, bazı adreslere operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, şüphelilerin birçoğunun ilişki sırasında yakalandığı öğrenildi. Operasyonda, fuhuş yaptıkları ileri sürülen 4\'ü yabancı uyruklu 9 kadın ile fuhşa aracılık ettikleri iddia edilen 2\'si kadın 9 kişi, gözaltına alındı. Çete liderinin ise Z.Ş. adlı kadın olduğu iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Fuhuş için kullanıldığı belirlenen 4 ev, kapatılırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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