Aydın'da FETÖ'den 8 tutuklama

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheliden 8\'i tutuklandı. Diğer şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'u kullandığı belirlenen kişilere yönelik olarak geçen 13 Kasım\'da operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltı kararı verilen 16 kişiden 11\'i yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8\'i, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüphelinin halen arandığı belirtildi.