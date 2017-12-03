Aydın'da FETÖ şüphelisine tutuklama

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Sultanhisar ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Ertan A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Nazilli Sulh Ceza Hakimliği\'nin talimatıyla FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Ertan A.\'nın (46), Sultanhisar\'ın kırsal İncealan Mahallesi\'ndeki evinde olduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Atça Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, eve operasyon düzenleyerek, Ertan A.\'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi\'ne sevk edilen Ertan A, tutuklandı.