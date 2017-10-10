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Aydın'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'da, jandarma ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi, gözaltına alındı

10 Ekim 2017 20:40

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'da, jandarma ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, önceden belirlenen 4 farklı adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Efeler, Nazilli ve Söke ilçelerinde yapılan operasyonda, evlerdeki aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Operasyonda, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla M.O., İ.T., A.A. ve F.A. gözaltına alındı. M.O., İ.T. ve A.A.\'nın örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu iddia edildi.

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