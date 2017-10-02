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Aydın'da fabrikada patlama: 3 yaralı

Enkaz altında kalan 1 işçi aranıyor

02 Ekim 2017 19:21

Aydın'ın Söke ilçesindeki bir çırçır fabrikasında kazan patlaması sonucu 3 işçi yaralandı. Enkaz altında kaldığı belirtilen 1 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Söke-Milas karayolu üzerinde bulunan bir çırçır fabrikasında, bugün saat 15.30 sıralarında yağ kazanı patladı. Patlama sonrası olay yerine Söke İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralanan 3 işçi Söke’deki çeşitli hastanelere sevk edilirken, kayıp olan ve enkaz altında kaldığı sanılan 1 işçinin arandığı bildirildi.

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