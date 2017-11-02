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Aydın'da DHKP-C'den aranan 1 kişi yakalandı

Bahattin ALBAYRAK/BUHARKENT(Aydın), (DHA)- AYDIN'IN Buharkent İlçesi'nde jandarmanın yaptığı yol denetiminde terör örgütü DHKP-C'ye üye olmaktan aranan bir D

02 Kasım 2017 10:47

Bahattin ALBAYRAK/BUHARKENT(Aydın), (DHA)- AYDIN\'IN Buharkent İlçesi\'nde jandarmanın yaptığı yol denetiminde terör örgütü DHKP-C\'ye üye olmaktan aranan bir D.T. yakalandı.
Jandarmanın Denizli-Nazilli Karayolu üzerinde yaptığı denetim sırasında terör örgütü DHKP-C\'ye üye olmak suçundan aranan D.T. yakalandı. D.T.\'nin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince aranmakta olduğu belirtildi. İzmir\'de oturduğu ve İzmir 9 Eylül Üniversitesi\'nde öğrenci olduğu belirtilen D.T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul\'dan gelen ekiplere teslime edildi.

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