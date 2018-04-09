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Aydın'da cezaevi firarisi yakalandı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde 10 yıl önce küçük yaştaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 5 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve 25 gün önce cezaevinden firar eden Ali A

09 Nisan 2018 23:01

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova ilçesinde 10 yıl önce küçük yaştaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 5 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve 25 gün önce cezaevinden firar eden Ali A. yakalandı.
Aydın\'da 2008 yılında küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına mahkum edilen Ali A., iki yıl önce yakalanarak cezaevine konuldu. Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu\'ndan 25 gün önce izne çıkarak geri dönmeyen Ali A.\'nın, Acarlar Mahallesi\'nde olduğunu öğrenen polis ekipleri, mahalleye gitti. Aktaş, polisleri görünce kaçmaya başladı. Takip sonucunda yakalanan Ali A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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