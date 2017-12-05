Aydın'da çeşitli suçlardan 3 kişi tutuklandı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova ilçesinde, çeşitli suçlardan toplam 3 kişi tutuklandı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzzet Portal\'ın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli, evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada, 1 pompalı tüfek ve 6 tabanca mermisi ele geçirildi.

Acarlar Mahallesi\'nde ise, 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Barış Ordu, polisin tarafından evine yapılan operasyonla yakalandı.

Gerenkova Mahallesi\'nde, polis şüpheli bir kişi üzerine kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde, şüphelinin Muğla\'nın Ortaca ilçesindeki cezaevinden firar eden Ali Özdağ olduğu anlaşıldı.

Yakalanan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.