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Aydın'da bugüne kadar FETÖ'den 1114 kişi tutuklandı

Bahattin ALBAYRAK/AYDIN, (DHA) - AYDIN'da bugüne kadar, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakarında adli ve idari işlem yapılan 2 bin 979 şüpheliden 1114'ünün tutuklandığı belirtildi

16 Kasım 2017 00:02

Bahattin ALBAYRAK/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'da bugüne kadar, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakarında adli ve idari işlem yapılan 2 bin 979 şüpheliden 1114\'ünün tutuklandığı belirtildi.
Aydın Valiliği\'nden yapılan açıklamada, 15 Kasım 2017 tarihine kadar FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 2 bin 979 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Bunlardan 1114 kişi tutuklanırken, 1249\'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 1786 kişi serbest bırakıldı, 76 kişi ise başka illere sevk edildi. Soruşturmalar kapsamında 3 kişinin gözaltı süreci sürerken, 303 kişinin ise arandığı bildirildi. 
Ayrıca, FETÖ/PDY ve PKK/KCK ile diğer terör örgütleriyle ilişkili olduğu tespit edilen 1087 kamu personeli de kanun hükmünde kararname ile ihraç edildi, 305 personel ise görevden uzaklaştırıldı.

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