Aydın’da belediye inşaatında göçük; 1'i ağır 4 işçi yaralı

Aydın’ın Koçarlı İlçe Belediyesi’nin yeni hizmet binası inşaatında beton atma çalışmalarının yapılması sırasında çökme meydana geldi. İnşaatın ikinci katında table betonu atılırken meydana gelen göçükte 1’i ağır 4 işçi yaralandı.

Sendika’nın haberine göre, dün saat 23.45 sıralarında Gündoğan Mahallesi’nde inşaatı süren Aydın Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasının ikinci katının table betonu atılması sırasında meydana geldi.

Kalıp desteklemesinin yetersiz gelmesi nedeniyle table bir anda çöktü. Çöken table ile betonların arasında kalan Durmuş Kocakaya, Osman Köse ve Aslan Meşer yaralandı. Yaralanan işçileri, diğer inşaat işçileri göçüğün altıdan çıkardı. Yaralı işçiler olay yerine gelen ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.