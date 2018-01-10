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Aydın'da ATV devrildi: 2 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, hızlı girdiği virajı alamayarak devrilen ATV'deki anne ve oğlu yaralandı

10 Ocak 2018 22:00

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, hızlı girdiği virajı alamayarak devrilen ATV\'deki anne ve oğlu yaralandı.
Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Nazilli\'nin kırsal Çobanlar Mahallesi\'nde meydana geldi. Tarladan eve dönen Ercan Erçetin (33) yönetimindeki ATV, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, Erçetin ile yanındaki annesi Aynur Erçetin (55) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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