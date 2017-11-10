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Aydın'da Atatürk'ün sözlerinin yazdığı 3 bin kitap ayracı meydana asıldı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AK Parti Aydın Gençlik Kolları'nca, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 79'uncu yıl dönümünde sözlerinin yazılı olduğu 3 bin kitap ayracı, Kent Meydanı'na asıldı

10 Kasım 2017 17:18

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AK Parti Aydın Gençlik Kolları\'nca, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 79\'uncu yıl dönümünde sözlerinin yazılı olduğu 3 bin kitap ayracı, Kent Meydanı\'na asıldı. Aydınlılar, ayraçlara büyük ilgi gösterdi.
AK Parti Aydın Gençlik Kolları, Atatürk\'ü 79\'uncu ölüm yıl dönümünde farklı bir etkinlikle andı. Üzerinde Atatürk\'ün veciz sözlerinin yer aldığı 3 bin kitap ayracı, gece saatlerinde Kent Meydanı\'na asıldı. Meydana asılan kitap ayraçlarına Aydınlılar, ilgi gösterdi.
Mustafa Kemal Atatürk\'ü ölümünün 79\'uncu yılında saygı ve rahmetle andıklarını söyleyen AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Enes Yıldız, \"Cumhuriyetin kurucu lideri ve başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk\'ün anısını yaşatmak için 3 bin kitap ayracı bastırdık. Üzerinde Atatürk\'ün çok sayıda farklı veciz sözünün yer aldığı bu ayraçları Kent Meydanı\'na astık. Bu çalışmayı daha önce de Merhum Başbakan Adnan Menderes için yapmıştık. Bugün de Mustafa Kemal Atatürk için yapıyoruz. Bu çalışmayı gelecekte diğer gençlerimiz ataları için yapmayı sürdürecek. Atamıza ve geçmişimize sahip çıkacağız. Geçmişimizi unutursak geleceğe de emin adımlarla bakamayız\" dedi.

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