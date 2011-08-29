Aydın'da Atatürk’lü afiş gafı

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Bayrağı üzerine ’30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun’ yazısının altında Mithat Cemal Kuntay’ın ’Onbeş yılı karşılarken’ adlı şiirinde geçen, ’Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır’ dizeleri yazıldı.Ancak dizelerin altına Mustafa Kemal Atatürk imzası atıldı.Aydın Belediye Başkanı CHP’li Özlem Çerçioğlu’nun da mesajının bulunduğu afiş, vatandaşların dikkatini çekti.Yanlışlık belediye çalışanlarının uyarılmasıyla son buldu ve afişler toplatıldı.