Aydın'da ağaçlandırma sahasında yangın

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA) - AYDIN\'IN Sultanhisar İlçesi\'nde çıkan orman yangınında 20 dekarlık ağaçlandırma sahası zarar gördü.

İlçenin kırsal Ovacık Mahallesi\'ndeki ağaçlandırma sahasında bugün saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanı gören mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen 3 yangın söndürme helikopteri, 8 arazöz, 4 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın söndürme işçisi alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 20 dekarlık ağaçlandırma sahası yangında zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenini belirlemek içn çalışma başlatıldı.

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