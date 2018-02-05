T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aydın'da, Adnan Oktar'a suç duyurusu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- DİYANET Sen Aydın Şubesi üyeleri, Adnan Oktar hakkında, Diyanet İşleri Başkanlığı hakkındaki sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunup, tepki gösterdi

05 Şubat 2018 21:12

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- DİYANET Sen Aydın Şubesi üyeleri, Adnan Oktar hakkında, Diyanet İşleri Başkanlığı hakkındaki sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunup, tepki gösterdi.
Diyanet Sen Aydın Şubesi üyeleri, bugün adliye önünde bir araya geldi. Sendika üyeleri, Adnan Oktar\'ın Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında söylediği sözler nedeniyle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesini vermeden önce basın açıklaması yapan Şube Başkanı Sait Süleyman Doğan, \"Her defasında siyonizmin önderlerini kendilerine kardeş ilan eden, İsrail\'e hayranlığını tehditkâr bir üslupla dile getiren Adnan Oktar\'ın, İsrail\'e gösterdiği saygının en azından yarısını ekmeğini yediği ülkenin kurumlarına ve İslam dininin temsil edildiği nezih bir kurum olan Diyanet\'e göstermesini kendisinden bekliyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHA DİYANET Sen AydınAdnan OktarDiyanetBaşkanlığı hakkındakiDiyanet Sen AydınSendikaAdnan Oktar DiyanetBaşkanlığıAydın Cumhuriyet BaşsavcılığıSuçBaşkanı Sait Süleyman DoğanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24