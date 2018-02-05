Aydın'da, Adnan Oktar'a suç duyurusu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- DİYANET Sen Aydın Şubesi üyeleri, Adnan Oktar hakkında, Diyanet İşleri Başkanlığı hakkındaki sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunup, tepki gösterdi.

Diyanet Sen Aydın Şubesi üyeleri, bugün adliye önünde bir araya geldi. Sendika üyeleri, Adnan Oktar\'ın Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında söylediği sözler nedeniyle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesini vermeden önce basın açıklaması yapan Şube Başkanı Sait Süleyman Doğan, \"Her defasında siyonizmin önderlerini kendilerine kardeş ilan eden, İsrail\'e hayranlığını tehditkâr bir üslupla dile getiren Adnan Oktar\'ın, İsrail\'e gösterdiği saygının en azından yarısını ekmeğini yediği ülkenin kurumlarına ve İslam dininin temsil edildiği nezih bir kurum olan Diyanet\'e göstermesini kendisinden bekliyoruz\" dedi.



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