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Aydın'da ABD ve İsrail protesto edildi (2)

İNCİRLİOVA'DA PROTESTO ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısı, Aydın'ın İncirliova ilçesinde protesto edildi

15 Mayıs 2018 22:07

İNCİRLİOVA\'DA PROTESTO
ABD\'nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısı, Aydın\'ın İncirliova ilçesinde protesto edildi. Grup adına konuşan Ümit Yaşar, \"İsrail devletine uyarı yapıyoruz; katliamı durdurun, kutsal topraklarda kan dökmeyin. ABD emperyalizminin Ortadoğu\'daki kanlı hançeri olan İsrail\'in Filistin halkına Gazze\'de yapmış olduğu bu katliamı ve vahşeti kınıyoruz. ABD büyükelçiliğinin Kudüs\'e taşınmasını kabul etmiyor ve yok hükmünde sayıyoruz. İsrail\'in işgal ettiği topraklardan derhal çıkmasını istiyoruz. Aydın\'ın İncirliova ilçesinden bütün dünyaya ABD ve İsrail devletine meydan okuyoruz. Tevrat\'ın 10 emrinden biri olan \'Öldürmeyeceksin\' kelimesini ABD ve İsrail\'in dikkate almalarını istiyoruz. Kutsal topraklarda akan kanın sorumlusu sizlersiniz. Filistin ve Gazzeli kardeşlerimiz yalnız değilsiniz. Türk halkı onlarladır\" dedi.
Yaşar\'ın konuşmasının ardından eyleme katılanlar \"ABD ve İsrail Filistin\'den defol\" sloganları atarak dağıldı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)

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