Aydın'da 2 cezaevi firarisi yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova ilçesinde cezaevi firarileri Muzaffer İsek (22) ve Fevzi Bakırcı (27), polis tarafından yakalandı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaevinden firar eden iki hükümlünün kentte olduğunu öğrendi. Hırsızlıktan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muzaffer İsek, Acarlar mahallesinde; uyuşturucu ticaretinden 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fevzi Bakırcı ise İncirliova\'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsek ve Bakırcı, tutuklandı.



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