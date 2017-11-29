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Aydın'da 2 cezaevi firarisi yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde cezaevi firarileri Muzaffer İsek (22) ve Fevzi Bakırcı (27), polis tarafından yakalandı

29 Kasım 2017 20:53

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova ilçesinde cezaevi firarileri Muzaffer İsek (22) ve Fevzi Bakırcı (27), polis tarafından yakalandı.
İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaevinden firar eden iki hükümlünün kentte olduğunu öğrendi. Hırsızlıktan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muzaffer İsek, Acarlar mahallesinde; uyuşturucu ticaretinden 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fevzi Bakırcı ise İncirliova\'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsek ve Bakırcı, tutuklandı.

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