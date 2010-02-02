Aydın Yılmaz, Kırmızı Şimşekler'de

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Kulüp başkanı Halil Ünal, iş yerinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, geçen yıldan bu yana transfer etmek istedikleri Aydın Yılmaz'ı 3.5 yıllığına Eskişehirsporlu yaptıklarını belirterek, Galatasaray'da forma giyen Aydın'ın, Ümit Milli Takım'ın kaptanlığını yaptığını kaydetti.Transferin son gününe kadar ciddi mücadeleler verdiklerini ifade eden Ünal, şöyle konuştu:''Süper Lig'den 6-7 kulübün peşinden koştuğu Aydın Yılmaz da özellikle Eskişehirspor'a gelmek istedi. Çok önemli transfer teklifleri alırsak göndeririz, onun dışında 3.5 yıl birlikte olacağız. Transferde emeği geçen menajer Ahmet Bulut, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Galatasaray Futbol AŞ Genel Müdürü Adnan Sezgin'e teşekkür ediyorum. Aydın, önemli bir oyuncu. Aydın, büyük camiaya layık olacak.''Aydın da sezon başından beri gelmek istediği kulübe geldiğini belirterek, şunları söyledi:''Eskişehirspor'a geldiğim için çok mutluyum. Büyük bir camiaya geldim. Özellikle taraftarı çok büyük bir güç olan camiaya geldim. Eskişehirspor benim için yeni bir başlangıç olacak. En yüksek performansa ulaşmaya çalışacağım. Hem kendi adıma, hem kulüp adına hayırlısı olacağına inanıyorum.''