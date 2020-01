Aydın, yazar ve akademisyenlerden ortak bildiri: DİHA muhabirleri serbest bırakılsın!

Aralarında Baskın Oran, Gencay Gürsoy, Akın Birdal, Fikret Başkaya, Hasan Cemal, Ragıp Zarakolu, İsmail Beşikçi ve Ferhat Tunç gibi isimlerin bulunduğu 105 aydın, gazeteci, sanatçı, akademisyen ve yazar sadece gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklu bulunan Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) muhabirlerinin serbest bırakılması için bir bildiri yayınlayarak, imza kampanyası başlattı.

Türkiye’nin demokrat kamuoyundan tanınmış gazeteciler için gösterilen dayanışmanın, DİHA muhabirleri için de göstermesinin talep edildiği bildiri şöyle:

“Sadece Türkiye değil bütün dünya biliyor: Farklı düşünen ve yazan tüm özgür basın çalışanları Erdoğan Rejimi’nin hedefi halinde.İsteniyor ki halkımız sadece bu rejimin vermeyi uygun gördüğü haberlerle şartlandırılsın.

Buna son olarak 13 DİHA muhabirinin tutuklanması eklendi. Havuz medyasının herkesin alay konusu olan niteliksiz propaganda yayıncılığının aksine bölgedeki acı gerçekleri yansıtmak için fedakarca çalışan DİHA muhabirleri, bütün dünyanın gözünün içine baka baka “örgüt propagandası yapmak”tan tutuklandılar.

Biz aşağıda imzaları bulunan çağrıcılar, bölgede yaşanan kirli savaşı tüm çıplaklığıyla halka duyurmaya çalışan DİHA muhabirlerinin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Ayrıca Türkiye’nin demokrat kamuoyundan,tanınmış gazeteciler için gösterilen dayanışmayı DİHA muhabirleri için de göstermelerini istiyoruz.”

İmza kampanyasına internet üzerinden destek olmak isteyenler şu link üzerinden imza kampanyasına dahil olabilir.

Bildiride imzası bulunan isimler şöyle:

Serdar Koçman, A.Hicri İzgören, Abud Can, Adil Okay, Adnan Genç, Ahmet Hulusi Kırım, Ahmet Kuzik, Akın Atauz, Akın Birdal, Ali Gökkaya, Altan Açıkdilli, Anjel Dikme, Atilla Dirim, Attila Tuygan,Ayşe Erzan, Ayşe Günaysu, Ayşe Öktem, Ayşegül Devecioğlu, Ayten Bakır, Aziz Tunç, Babür Pınar, Bager Oğuz Oktay, Baskın Oran, Bora Kılıç, Bozkurt Kemal Yücel, Bülent Tekin, Celal İnal, Celalettin Can, Çiçek Akbaba, Derya Yetişgen, Doğan Özgüden, Eflan Topaloğlu, Emre Kocaoğlu, Emre Uslu,Ercan İpekçi, Erdoğan Aydın, Ergun Kuzenk, Esra Çiftçi, Fatin Kanat, Ferhat Tunç, Fikret Başkaya, Fusun Erdoğan, Gençay Gürsoy, Gökhan Kaya, Gün Zileli, Güngör Şenkal, Haldun Açıksözlü, Halil Savda, Hanna Beth-Sawoce, Hasan Burgucuoğlu, Hasan Cemal, Hasan Kaya, Hasan Oğuz, Hasan Zeydan, Hüseyin Aykol, Hüseyin Habip Taşkın, İbrahim Seven, İnci Tuğsavul, İsmail Beşikçi, İsmail Cem Özkan, Kazım Genç, Kemal Akkurt, Kenan Yenice, Leyla Çelik, Mahmut Konuk, Mehmet Demirok, Mehmet Güler, Mehmet Özer, Metin Gülbay, Mihail Vasiliadis, Mukaddes Erdoğdu Çelik, Murad Ekmekçioğlu, Murad Mıhçı, Murad Utkucu, Mustafa Kemal Erdemol, Mustafa Yetişgen,Necmettin Salaz, Necmiye Alpay, Nesrin Nas, Nur Sürer, Nuray Çevirmen, Nurcan Baysal, Oktay Etiman, Pinar Ömeroğlu, Raffi Hermon Araks, Ragıp Zarakolu, Ramazan Gezgin, Recep Maraşlı,Sait Çetinoğlu, Salih Zeki Tombak, Semra Somersan, Sennur Baybuğa, Sibel Özbudun, Sinan Çiftyürek, Şaban İba, Şanar Yurdatapan, Tamer Çilingir, Tarık ziya Ekinci, Temel Demirer, Yannis Vasilis Yaylalı, Yasemin Çongar, Yasin Yetişgen, Zeynep Esmeray, Zeynep Tanbay, Zeynep Tozduman, Zeynep Yüncüler ve Zübeyde Bilget.