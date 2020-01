Aydın ve sanatçılardan PKK'ya ateşkes çağrısı!

Aydın ve sanatçılar son dönemde özellikle doğu ve güneydoğu illerinde yaşanan çatışmaların artmasıyla, PKK'ya tek taraflı ateşkes ve "sivillerin zarar gördüğü devlet operasyonlarının durdurulması" çağrısında bulundu. Çağrıda "Öncelikle ve derhal, PKK eylemlerine son vermeli, tek taraflı ateşkes ilan etmelidir" dendi.

Radikal’de yer alan habere göre; aralarında Tarık Akan, Kadir İnanır, Fazıl Say, Mahsun Kırmızıgül ve Levent Üzümcü gibi isimlerin de bulunduğu aydın ve sanatçılar 'ateşkes' çağrısı yaptı. Hükümete ve PKK'ya yönelik çağrı şöyle:

Ülkemiz, hızla iç savaş ortamına sürüklenmektedir. Bu yıkıcı süreci engelleyebilmek için,

1- Öncelikle ve derhal, PKK eylemlerine son vermeli, tek taraflı ateşkes ilan etmelidir.

2- Özellikle sivillerin büyük zarar gördüğü, ağır can kayıplarına yol açan ve kent merkezlerine kadar yayılan devlet operasyonları durdurulmalıdır.

3- Müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için elverişli koşullar yaratılmalı, barış sürecinin önü açılmalıdır. Hiçbir mazeret, “ama, ancak” kelimeleriyle devam eden hiçbir açıklama için artık zaman ve sabır kalmamıştır.

Çağrıda bulunan aydın ve sanatçılar şöyle: Tarık Akan, Üstün Akmen, Orhan Alkaya, Barış Atay, Enver Aysever, Pelin Batu, Cengiz Bektaş, Gülsüm Cengiz, Aydın Çubukçu, Pakrat Estukyan, Şebnem Korur Fincancı, Mahir Günşiray, Defne Halman, Kadir İnanır, Küçük İskender, Mahsun Kırmızıgül, Macit Koper, Jülide Kural, Akif Kurtuluş, Tamer Levent, Kuvvet Lordoğlu, Ali Nesin, Yılmaz Odabaşı, İzzettin Önder, Aslı Öngören, Can Öz, Adnan Özyalçıner, Ahmet Say, Fazıl Say, Sennur Sezer, Deniz Türkali, Rıza Türmen, Levent Üzümcü