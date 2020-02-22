Aydın ve sanatçılardan Grup Yorum’a destek için dönüşümlü açlık grevi

Ölüm orucundaki Grup Yorum üyelerine destek için bazı sanatçı ve aydınlar dönüşümlü birer günlük açlık grevi eylemi başlattı. Açlık grevine giren ilk isim sanatçı Pınar Aydınlar oldu.

Grup Yorum üyeleri, İdil Kültür Merkezi'nin basılmaması, grup üyelerinin arananlar listesinden çıkarılması, konser yasaklarının kaldırılması, açılan davaların düşürülmesi ve tutuklu müzisyenlerin serbest bırakılması talepleriyle yaptıkları ölüm orucu eylemlerine devam ediyorlar.

Tutuklu bulunduğu Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi’nde açlık grevi eylemini 199’uncu gününde ölüm orucuna çeviren İbrahim Gökçek’in eylemi 249’uncu gününde. Açlık grevini 213’üncü gününde ölüm orucuna dönüştüren Helin Bölek’in eylemi de 247’inci gününde.

"Devrimci sanatçılara yaşatmak istedikleri ortada"

Pınar Aydınlar, devrimci sanatçıların sahiplenmesi gerektiğini, bu nedenle herkesin Grup Yorum’a destek vermesi gerektiğini vurguladı. Aydınlar, Türkiye’de yaşanan sosyal ve siyasal krizlere atıfta bulunarak şunları söyledi:

“Bugün ülkemizde binlerce Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) işten çıkarılan emekçilerin durumu ortada. Yine aynı şekilde ‘Çocuklarım aç’ diyerek intihar edenlerin durumu ortada. Bu zulmün ve yoksulluğun içinde ezilenlere notalarıyla sahiplenen Grup Yorum ve onun nezdinde devrimci sanatçılara yaşatmak istedikleri de ortada. Sürgünde olan Ferhat Tunç ve cezaevinde bulunan sanatçı arkadaşlarımız sırf ezilenlerin sesi oldukları içinde bu durumla karşı karşıyalar” dedi.

"Derya içinde damla olun"

“Unutulmamalı ki, her tarih kendi direnişçisini ve teslimiyetçisini yaratır” diyen Aydınlar, şu çağrıda bulundu: “Kimi güce tapar, kimi de halkın en büyük deryasında taviz vermez ve o derya içinde bir damla olmaya çalışır. Biz olabildiğimizce bu deryadan bir damla olmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda başta sanatçı arkadaşlarım olmak üzere herkese Grup Yorum’un direnişine ses katmaya çağırıyorum. Gelin bu derya içinde bir damla olun.”

Dönüşümlü açlık grevi eylemini yarın yazar Temel Demirer sürdürecek. (MA)