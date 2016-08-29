Aydın ve sanatçılardan Aslı Erdoğan için TBMM’ye açık mektup

Bir grup aydın ve sanatçı, kapatılan Özgür Gündem gazetesinin tutuklu yayın danışma kurulu üyesi ve Yazar Aslı Erdoğan’ın annesi Mine Aydoslu’nun evinden TBMM’ye açık mektup gönderdi.

Evrensel'in haberine göre, aralarında Bilgesu Erenus, Meryem Koray, Ayşegül Tözener gibi isimlerin olduğu aydın ve sanatçı grubu tarafından hazırlanan açık mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Belli aralıklarla çıkar gruplarının kanlı kansız değişimi için tekrarlanan darbelerin içeriden ve dışarıdan siyaset olarak dayatılmasına alıştırılan ülkemizde, sanat ve bilim artık sizlerin hapishane ve mahkemelerinizi kaale almadığını duyururken; muhatabımızın ‘Kızımla övünüyorum, o her zaman mağdurların yanında yer almak istedi’ diyen bir anne olduğunu sevinçle bildirir; Yazar Aslı Erdoğan’ın annesi Mine Aydoslu, evet!

Çocuklarıyla övünç tanımı, tecrit katliamlarıyla hala hapishanelerde unutturmaya çalıştığınız devrimci gençlerimizin; yoksul, emekçi analarına aittir ve o günden bu güne de sürüp gelmekte… Aslı Erdoğan’ın annesinin seslenişinde ise meclisteki yarı boş koltuklarınızda oturup kalkarken sizleri uzun uzun düşündürmesi gereken bir farklılık var; mağdurların yanında durmak isteyen çocuk kolej mezunudur, Boğaziçi Üniversitesi’nde Bilgisayar mühendisliği okumuş, Avrupa, Amerika görmüş, yazarlığının yanı sıra, yüksek lisanslı bir fizikçidir; yanında yöresinde yer almak istedikleri gibi, yokluk yoksulluk çekmemiştir hiç. Dikkat; Aydoslu anne, böylesi durumlarda sizler gibi, ‘Ne istedin de vermedik, ya da neyin eksikti’ demiyor, mağdurun, hakkı yenenin yanında durmanın bir övünç kaynağı olduğunu işaret ettikten sonra, üstelik ‘Kızımın yalnız olmadığını anladım’ diyerek, kaygılarıyla birlikte, çocuğuna hasretini, bir ölçüde dindirmeye çalışıyor. Varsıl ya da yoksul bu analar artık sanıldığından da çok.”

“Caydırıcı değil, yanıldınız”

“Bizden uyarması, geçiciydiniz, geçici oluşunuz hız kazanıyor. Kalıcı olan bilim ve sanatın inadıyla, çocuklar, gençler ve emekçilerdir. Size yazdığımız ve sizden hiç bir şey beklemeyip, ummayan bu satırları Aslı Erdoğan’ın annesiyle tüm annelere geleceği muştulamak üzere kotardığımızı bildirirken, bu toprağın insanlarını ana yol ve kavşaklara astığınız imlası hatalı bezlerle ‘milletimizi yedirmeyiz’ diye avutmanızın giderek güçleştiğinin artık sizler de farkında olmalısınız. Mine Aydoslu’nun kızıyla övündüğü sözleri yayınlayan siteye erişimi, çok mümkün ki bu nedenle kesmiş olmalısınız, devam edin…

Ayrıca dışarıdakiler, yazar Aslı Erdoğan’ın sağlığı konusunda endişe duyarken, artık duymaktan vazgeçtiler, çünkü dışarıdayken bunca çözümsüzlüğün hasta ettiği meslektaşlarının hapishane deneyiminden sağlığına kavuşmuş olarak çıkacağı kesin: çünkü mağdurların yaşadıklarına ortak olmak, onların yanında durma çabasından çok daha şifa vericidir. Sizler caydırıcı olacağını düşünüyorsanız, yine yanıldınız işte, devam.”

Buluşmada Aydoslu, kızı Aslı Erdoğan için “Kızımla övünüyorum, o her zaman mağdurların yanında yer almak istedi. Aslı arkadaşları için protestolara gidiyordu şimdi onun için gidiliyor” dedi.