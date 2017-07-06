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Aydın ve sanatçılardan 1 günlük açlık grevi: Bir yudum su içmeyeceğiz, bir lokma yemeyeceğiz

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 120 gündür açlık grevinde

06 Temmuz 2017 13:31

Türk edebiyatının duayen isimlerinden şair Ataol Behramoğlu, işlerini geri almak için başlattıkları açlık grevi 120. gününe giren akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için bir video mesaj yayınladı. Behramoğlu, "Yetkilileri inatlaşmaktan vazgeçerek hukukun, adaletin, vicdanın sesini dinlemeye çağırıyoruz" dedi.

Behramoğlu mesajında şunları kaydetti:

"Bugün 6 Temmuz Perşembe. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça yaşamlarını ortaya koyarak başlattıkları haklı direnişin 120. gününü geride bıraktılar. Yetkilileri inatlaşmaktan vazgeçerek hukukun, adaletin, vicdanın sesini dinlemeye çağırmak için aralarında Edip Akbayram, Fatoş Güney, Hüseyin Turan ve Deniz Türkali gibi arkadaşlarımın da bulunduğu sanatçılar ve aydınlar, bütün bir gün arkadaşlarımızın yanında olmak için bir yudum su içmeyeceğiz boğazımızdan bir lokma geçmeyecek."

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