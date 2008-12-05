'Aydın ve Özden şehit oldu'

Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın ve Mardin İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Rıdvan Özden'in şehit edilmeleriyle ilgili haberler üzerine, "Her iki komutanımız bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmalarda, birliklerini kahramanca sevk ve idare ederken bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu şehit olmuşlardır'' dedi.

Tuğgeneral Gürak, son 14 gün içerisinde 5 teröristin teslim olduğunu, 3 teröristin öldüğünü ve 14 teröristin de yakalandığını açıkladı.



Genelkurmay Karargahı Şehit Hasan Tahsin Basın Bilgi Merkezi'ndeki, haftalık basın brifinginde konuşan Tuğgeneral Metin Gürak, Kurban Bayramı'nın ilk günü ve arefe günü Gneydoğu'ya basın gezisi yapılacağını, Şırnak'daki sınır birliklerine gidileceğini söyledi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölücü terör örgütü ile mücadelesinin artan bir kararlılıkla devam ettiğini belirten Tuğgeneral Gürak, 21 Kasım 5 Aralık tarihleri arasında 46 iç güvenlik olayının meydana geldiğini bildirdi. Tuğgeneral Gürak, dönem içinde güvenlik güçleri tarafından 22 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bunlardan 3'ünün ölü, 14'ünün sağ ele geçirildiğini 5'inin de teslim olduğunu açıkladı. Tuğgeneral Gürak, teslim olan 5 teröristin örgüt içinde 7 ylılla 16 yıl faaliyetg österdiğini, ancak terörle bir yara varılamayaceğını anlayarak örgütten kaçmalırının dikkat çekici olduğunu söyledi.



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tuğgeneral Gürak, NATO Daimi Deniz Görev Grubu'nda görev alan 'TCG Gökova'nın, Aden Körfezi'nde iki ayrı olayda sürat botlarıyla gemilere düzenlenen korsan saldırılarını helikopter kaldırarak püskürttüğünü söyledi.



Tuğgeneral Metin Gürak, basında yer alan Bingöl- Elazığ karayolunda 24 Mayıs 1993 günü 33 er ve erbaşın şehit olması, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın ve Mardin İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Rıdvan Özden'in şehit edilmelerine ilişkin haberlerle ilgili soruları da yanıtladı. 33 askerin şehit edilmesiyle ilgili hukuki süreci ve alınan kararları ayrıntılarıyla anlatan Tuğgeneral Gürak, iki komutanın da bölücü terörirstlerle çıkan çatışmalarda şehit olduğunu söyledi. Tuğgeneral Gürak, şunları söyledi:



"22 Ekim 1993 günü Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın Lice'nin güneyindeki operasyonu sevk ve idare etmek üzere, Lice Jandarma Komando Bölük Komutanlığı'nda bulunduğu sırada, teröristlerin kaçış istikametleri ateş altına alınmaya çalışılırken teröristlerce, ilçe içerisindeki binalardan ve çevredeki tepelerden Jandarma Bölük Komutanlığı kışlasıyla topçu mevzilerine uzun namlulu silah, roket ve havanla ateş açılmıştır. Saat 11.45 sıralarında çatışmayı bizzat yanındaki Harekat Asayiş Şube Müdürü ve emir astsubayı ile görerek sevk ve idare etmekte olan Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın, bölük binası önündeyken keskin nişancı tüfeği Kanas mermisi isabet etmesi sonucu sağ şakağından yaralanmıştır.



Jandarma Komando Bölük Komutanlığı doktoru tarafından kendisine hemen ilk müdahale yapılarak helikopterle Diyarbakır Askeri Hastanesi'ne sevk edilen Tuğgeneral Aydın, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur.



Şehit Jandarma Albay Rıdvan Özden ise 14 Ağustos 1995 günü Mardin ili Savur ilçesi Ormancık köyü kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada takviye olarak bölgeye sevk edilen Jandarma Asayiş Komando Bölüğü'nden bir komando timi ve bölük komutanı ile birlikte en ön saflarda çarpışmıştır. PKK bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu, önce Jandarma Özel Harekat Timi'nden bir astsubay, bir uzman erbaş, devamında saat 17.30 sularında Jandarma Albay Rıdvan Özden şehit olmuştur. Aynı çatışmada 3 er ve 1 geçici köy korucusu yaralanmış, 5 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Her iki olayın adli ve idari soruşturmaları da zamanında yapılmıştır.''



Heron teslimi



Tuğgeneral Gürak, insansız hava aracı Heron'ların İsrail tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimine ilişkin bir soruyu yanıtlarken, 2 Heron'un Türkiye'ye geldiğini ve şu anda şartname esaslarına göre kabul testlerinin devam ettiğini söyledi.







ÜK(AY/ESM) (FOTOĞRAF)